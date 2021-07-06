На Киевщине семь центров массовой вакцинации будут работать ежедневно

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В Киевской области центры вакцинации против COVID-19 будут работать ежедневно с 09:00 до 17: 00

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Киевской ОГА.

Для получения прививки необходимо предварительно записаться в лист-ожидания вакцинации против COVID-19 через приложение "Дія" или горячую линию Минздрава, а также у своего семейного врача", - говорится в сообщении.

Так, семь центров массовой вакцинации будут работать по следующим адресам:

г. Бровары. КНП "Броварской городской ЦПМСП", амбулатория №2, ул. Независимости, 12.

г. Белая Церковь. Амбулатории ЗПСМ: ул. Шевченко, 69; ул. Леваневского, 53; ул. Ивана Мазепы, 65 а; ул. Ярослава Мудрого, 49.

г. Славутич. КНП "Славутичская городская больница", ул. 77 Гвардейской дивизии, 7.

г. Борисполь. КНП "Бориспольский городской ЦПМСП", ул. Киевский шлях, 24.

г. Ирпень. КНП "Ирпенский городской ЦПМСП” ул Михайловская/, 22; ул Садовая, 38 (3 этаж); ул. Севериновская, 105 к.

г. Обухов. КНП "Обуховский городской ЦПМСП" ул. Каштановая. 52.

г. Яготин. КНП "Яготинский ЦПМСП" ул. Независимости, 71.

Напомним, в Киеве заработал еще один пункт массовой вакцинации от COVID-19 - на территории ВДНХ.