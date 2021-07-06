На Киевщине семь центров массовой вакцинации будут работать ежедневно
В Киевской области центры вакцинации против COVID-19 будут работать ежедневно с 09:00 до 17: 00
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Киевской ОГА.
Для получения прививки необходимо предварительно записаться в лист-ожидания вакцинации против COVID-19 через приложение "Дія" или горячую линию Минздрава, а также у своего семейного врача", - говорится в сообщении.
Так, семь центров массовой вакцинации будут работать по следующим адресам:
- г. Бровары. КНП "Броварской городской ЦПМСП", амбулатория №2, ул. Независимости, 12.
- г. Белая Церковь. Амбулатории ЗПСМ: ул. Шевченко, 69; ул. Леваневского, 53; ул. Ивана Мазепы, 65 а; ул. Ярослава Мудрого, 49.
- г. Славутич. КНП "Славутичская городская больница", ул. 77 Гвардейской дивизии, 7.
- г. Борисполь. КНП "Бориспольский городской ЦПМСП", ул. Киевский шлях, 24.
- г. Ирпень. КНП "Ирпенский городской ЦПМСП” ул Михайловская/, 22; ул Садовая, 38 (3 этаж); ул. Севериновская, 105 к.
- г. Обухов. КНП "Обуховский городской ЦПМСП" ул. Каштановая. 52.
- г. Яготин. КНП "Яготинский ЦПМСП" ул. Независимости, 71.
Напомним, в Киеве заработал еще один пункт массовой вакцинации от COVID-19 - на территории ВДНХ.
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