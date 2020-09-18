10:03  18 вересня
Коронавірус в Україні не спадає: за добу заразилися ще 3228 осіб
11:09  18 вересня
В Україні знеструмлено близько 300 населений пунктів - ДСНС
11:54  18 вересня
Стала відома сума перельоту і лікування Кернеса в Німеччині
UA | RU
UA | RU
18 вересня 2020, 10:39 2

У Київській області відновлено газопровід для транспортування газу - ДСНС

18 вересня 2020, 10:39 2
Читайте также на русском языке
Всі критичні наслідки аварії ліквідовували
Всі критичні наслідки аварії ліквідовували
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Газопровід під Чабанами, на якому нещодавно сталася аварія і подальша розгерметизація, відновлений для транспортування газу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

За станом на 7:00 18 вересня газопровід відновлений для транспортування газу", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що роботи по ліквідації наслідків розгерметизації тривають.

Раніше повідомлялося, що вночі 15 вересня під Києвом прогримів потужний вибух - прорвало газопровід, який постачає газ до Європи.

газ ЄС вибух рятувальники ДСНС область
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
Хто на Андріїва: чи забере "Слуга народу" крісло ужгородського мера
Колишні, нинішні, з зашкварами. Хто представлятиме "За майбутнє" в Центральній Україні
Всі публікації »
Віктор Таран
Олег Саакян
Кирило Молчанов
Всі блоги »