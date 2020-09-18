У Київській області відновлено газопровід для транспортування газу - ДСНС
Всі критичні наслідки аварії ліквідовували
Всі критичні наслідки аварії ліквідовували
Газопровід під Чабанами, на якому нещодавно сталася аварія і подальша розгерметизація, відновлений для транспортування газу.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
За станом на 7:00 18 вересня газопровід відновлений для транспортування газу", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що роботи по ліквідації наслідків розгерметизації тривають.
Раніше повідомлялося, що вночі 15 вересня під Києвом прогримів потужний вибух - прорвало газопровід, який постачає газ до Європи.
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