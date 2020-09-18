У Київській області відновлено газопровід для транспортування газу - ДСНС

Всі критичні наслідки аварії ліквідовували

Всі критичні наслідки аварії ліквідовували

Фото: з відкритих джерел

Газопровід під Чабанами, на якому нещодавно сталася аварія і подальша розгерметизація, відновлений для транспортування газу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

За станом на 7:00 18 вересня газопровід відновлений для транспортування газу", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що роботи по ліквідації наслідків розгерметизації тривають.

Раніше повідомлялося, що вночі 15 вересня під Києвом прогримів потужний вибух - прорвало газопровід, який постачає газ до Європи.