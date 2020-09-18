В Киевской области восстановлен газопровод для транспортировки газа - ГСЧС
Все критические последствия аварии ликвидировали
Все критические последствия аварии ликвидировали
Газопровод под Чабанами, на котором недавно произошла авария и последующая разгерметизация, восстановлен для транспортировки газа.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
По состоянию на 7:00 18 сентября газопровод восстановлен для транспортировки газа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работы по ликвидации последствий разгерметизации продолжаются.
Ранее сообщалось, что ночью 15 сентября под Киевом прогремел мощный взрыв - прорвало газопровод, который поставляет газ в Европу.
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