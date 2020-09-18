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18 сентября 2020, 10:39 2

В Киевской области восстановлен газопровод для транспортировки газа - ГСЧС

18 сентября 2020, 10:39 2
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Все критические последствия аварии ликвидировали
Фото: из открытых источников
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Газопровод под Чабанами, на котором недавно произошла авария и последующая разгерметизация, восстановлен для транспортировки газа.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

По состоянию на 7:00 18 сентября газопровод восстановлен для транспортировки газа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы по ликвидации последствий разгерметизации продолжаются.

Ранее сообщалось, что ночью 15 сентября под Киевом прогремел мощный взрыв - прорвало газопровод, который поставляет газ в Европу.

газ ЕС взрыв спасатели ГСЧС область
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