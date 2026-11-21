Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В Подольском районе в результате попадания загорелись два частных дома.

Пострадал один человек. Спасатели передали его медикам для дальнейшей госпитализации.

Спасатели ликвидировали пожары.

Напомним, количество пострадавших в результате российской атаки на Кривой Рог вечером 20 ноября возросло до 60 человек. В больницах остаются 28 пострадавших.