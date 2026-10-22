Выдавали себя за владельцев квартир и требовали предоплату: в Киеве разоблачили троих мошенников

Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве разоблачили трех человек, которые в 2023-2024 годах обманывали граждан под видом арендодателей квартир. Выехавший в Россию организатор схемы представлялся владельцем жилья, полковником полиции или военнослужащим и присылал потенциальным арендаторам копии документов и удостоверений

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, передает RegioNews .

По данным следствия, организатором схемы был уроженец Донецкой области, давно уехавший в Россию. Ему помогали две сообщницы из Кривого Рога и Харькова.

В течение 2023-2024 годов они размещали в интернете объявления об аренде квартир. Во время переписки в мессенджерах организатор представлялся владельцем жилья, полковником полиции или военнослужащим. Чтобы вызвать доверие, он посылал копии документов и удостоверений.

Некоторые документы были подлинными, однако их владельцы не знали, что мошенники используют их для прикрытия незаконной деятельности.

Потенциальных арендаторов убеждали перевести деньги за залог, первый и последний месяц проживания, а также якобы за услуги нотариуса для оформления договора. При этом люди соглашались платить даже не осмотрев квартиру.

Для получения средств мошенники использовали банковские счета заранее подобранных людей - так называемых "дропов". Деятельность этих лиц была координирована сообщницей организатора.

Всего от действий мошенников пострадали шесть человек. После получения денег псевдовладельец квартир переставал отвечать на сообщения.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры организатору схемы и двум его сообщницам сообщили о подозрениях.

Напомним, в Тернопольской области мошенники выманили у застройщика более 2 млн долларов . Два адвоката и их сообщник предложили знакомому организовать выделение под новостройку земли, которая находилась в пользовании воинской части.