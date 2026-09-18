Збив людину на "зебрі": у Смілі водій "ВАЗа" травмував жінку-пішохода

Фото: поліція Черкаської області

У Смілі на Черкащині внаслідок ДТП постраждала 41-річна жінка-пішохід. Її госпіталізували до лікарні. Поліція розслідує обставини аварії

Про це повідомляє поліція Черкаської області, передає RegioNews .

Дорожньо-транспортна пригода сталася 17 вересня близько 16:40 у Смілі.

За попередніми даними, 43-річний водій автомобіля"ВАЗ-21072 рухався вулицею Незалежності та допустив наїзд на 41-річну жінку. Вона в цей момент переходила проїжджу частину нерегульованим пішохідним переходом.

Унаслідок зіткнення жінка отримала тілесні ушкодження. Її доправили до лікарні для надання медичної допомоги.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому тілесне ушкодження середньої тяжкості.

Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

Нагадаємо, в Тернополі водій Opel Movano збив 17-річну дівчину. Потерпілу доправили до лікарні. У водія відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Слідчі поліції встановлюють обставини та причини аварії.