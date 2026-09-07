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07 вересня 2026, 13:12

На Харківщині російський дрон влучив у будинок: виникла пожежа

07 вересня 2026, 13:12
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Фото: ДСНС
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Російські БпЛА завдали удару по селищу Золочів Богодухівського району на Харківщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Внаслідок влучання в будинку спалахнула пожежа. Рятувальники ліквідували її.

Також через ворожу атаку пошкоджена лінія електропередач.

На щастя, постраждалих немає.

На місці працювали рятувальники, сапери ДСНС та офіцер-рятувальник громади.

Нагадаємо, вранці 7 вересня російські війська завдали чотирьох авіаударів по Краматорську Донецької області. Загинули двоє чоловіків, ще четверо людей отримали поранення.

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