10:37  07 вересня
ДТП на Львівщині: двоє підлітків випали з причепа квадроцикла та травмувалися
13:25  07 вересня
На окупованій Луганщині ССО знищили склад боєприпасів російської армії
12:19  07 вересня
Хотів почистити колодязь: на Закарпатті чоловік загинув від ураження струмом
UA | RU
UA | RU
07 вересня 2026, 13:45

Атака БпЛА на Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранені

07 вересня 2026, 13:45
Читайте также на русском языке
Фото: ОВА
Читайте также
на русском языке

Російські війська продовжують атакувати Запоріжжя безпілотниками

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Вдень 7 вересня внаслідок чергового удару БпЛА по місту пошкоджена багатоповерхівка: у неї вибиті вікна та понівечений фасад.

Поранення дістали три людини. Їм надають медичну допомогу.

На місці працюють відповідні служби.

Нагадаємо, у ніч на 7 вересня російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок атаки виникла пожежа в одному з торговельних центрів міста.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Запоріжжя війна обстріли наслідки пошкодження постраждалі
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
На Полтавщині водій на смерть збив собаку
07 вересня 2026, 16:15
У Харкові чоловік погрожував людям у магазині з ножем
07 вересня 2026, 15:50
У Запоріжжі зросла кількість поранених внаслідок ворожої атаки
07 вересня 2026, 15:39
Смертельна ДТП у Києві: пасажирський автобус влетів у мотоцикл
07 вересня 2026, 15:25
Поновився на службі після СЗЧ для шпигунства: на Миколаївщині затримали "крота" ФСБ у лавах ЗСУ
07 вересня 2026, 15:17
Політичний шторм навколо Зеленського: як скандали в силових блоках нищать вплив Банкової
07 вересня 2026, 14:58
У Харкові Tesla влетіла в стовп: загинули нацгвардієць та пасажирка
07 вересня 2026, 14:47
У Києві з 10 вересня скоротять комендантську годину та подовжать роботу транспорту
07 вересня 2026, 14:27
На Хмельниччині перекинувся легковик: постраждали чоловік та дитина
07 вересня 2026, 14:12
У Чернігові під час пожежі в багатоповерхівці загинули дві людини
07 вересня 2026, 13:57
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Пекар
Віктор Ягун
Всі блоги »