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Поліцейські затримали чоловіка, який у Голосіївському районі столиці із автоматом в руках погрожував перехожому

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Інцидент стався у гаражному кооперативі на Голосіївському проспекті. Місцевий мешканець повідомив поліцейським, що невідомий з автоматом у руках зчинив конфлікт конфлікт та почав погрожувати.

Правоохоронці затримали на місці фігуранта – ним виявився військовослужбовець. У нього вилучили трофейну зброю, яку той привіз із зони бойових дій.

За словами затриманого, причиною агресії та погроз стала іноземна музика, яку слухав чоловік.

Порушника передали співробітникам Держбюро розслідувань.

Нагадаємо, ввечері 1 вересня у Києві в підʼїзді багатоповерхівки знайшли вбитим чоловіка. Правоохоронці затримали зловмисника.