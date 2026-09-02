У Херсоні через удари ворожих дронів постраждали шестеро цивільних
2 вересня російські військові атакували населені пункти Херсонської області із застосуванням авіації, артилерії та безпілотників різних типів
Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.
Станом на 17:30 від російських атак постраждали шестеро цивільних. Усі потерпілі перебували у Херсоні та дістали поранення й травми внаслідок ударів дронів.
Також через обстріли пошкоджені житлові будинки та транспортні засоби.
За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочали досудові розслідування за фактами воєнних злочинів за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що 2 вересня російські війська атакували Київську область безпілотниками. Внаслідок падіння уламків дронів в Обухівському та Бучанському районах постраждали троє людей.