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02 вересня 2026, 19:58

У Херсоні через удари ворожих дронів постраждали шестеро цивільних

02 вересня 2026, 19:58
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Фото ілюстративне
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2 вересня російські військові атакували населені пункти Херсонської області із застосуванням авіації, артилерії та безпілотників різних типів

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Станом на 17:30 від російських атак постраждали шестеро цивільних. Усі потерпілі перебували у Херсоні та дістали поранення й травми внаслідок ударів дронів.

Також через обстріли пошкоджені житлові будинки та транспортні засоби.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочали досудові розслідування за фактами воєнних злочинів за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що 2 вересня російські війська атакували Київську область безпілотниками. Внаслідок падіння уламків дронів в Обухівському та Бучанському районах постраждали троє людей.

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