Теракт проти російського опозиціонера та стрілянина у Києві: що відомо

Фото: "Українська правда"

Вранці 2 вересня СБУ та ГУР заявили про спільне запобігання теракту ФСБ РФ проти одного з лідерів російського опозиційного руху, який прибув в Україну з нагоди Дня Незалежності

Про це повідомляє RegioNews.

Офіційно ім'я цілі спецслужби не називають, проте за даними джерел "РБК-Україна", йдеться про заступника командира "Російського добровольчого корпусу" (РДК) з бойової роботи Степана Каплунова.

Напередодні в РДК, який воює за Україну, заявили про викрадення Каплунова. Його адвокат Тарас Боровський опублікував відео з місця події, зазначаючи, що до житла військового прибули правоохоронці, після чого "по тривозі" приїхали його побратими і пролунали постріли.

Згодом ЗМІ повідомили про конфлікт на вулиці Шумського у Дніпровському районі столиці за участю силовиків, внаслідок якого є троє поранених з боку ГУР.

Наразі офіційних коментарів від СБУ чи ГУР щодо детальних обставин стрілянини, її учасників та зв’язку із затриманням немає.

За даними "Української правди", на місце події також прибули представники Державного бюро розслідувань і керівник ЦСО "А" СБУ. Сторони домовились розрядити зброю, щоб змогли розпочатись слідчі дії.

Нагадаємо, поліція перекрила вулицю Шумську у Дніпровському районі столиці, де відбулося протистояння між силовиками. Обмежений проїзд транспорту та рух пішоходів.