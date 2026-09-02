У Краматорську чоловік після конфлікту вбив двох знайомих

Фото: Національна поліція

У Краматорську 59-річний місцевий житель убив двох знайомих після конфлікту, а потім намагався втекти. Правоохоронці встановили його особу та затримали протягом кількох годин

Про це інформує поліція області, передає RegioNews.

До поліції звернулася місцева жителька, яка повідомила, що в сусідній квартирі виявила тіла двох чоловіків.

Загиблими виявилися 47-річний власник квартири та його 50-річний приятель.

За даними слідства, напередодні ввечері підозрюваний перебував у квартирі чоловіків. Між ними виникла сварка, після чого він пішов додому. Вночі чоловік повернувся до квартири з ножем і завдав обом знайомим смертельних поранень.

Підозрюваним виявився 59-річний мешканець Краматорська, який раніше був судимий за розбій і грабіж.

Наразі чоловік перебуває під вартою. Слідчі розслідують справу за статтею про умисне вбивство двох осіб. У разі доведення вини йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, на Одещині правоохоронці розслідують умисне вбивство 15-річної дівчини. Ймовірного причетного до злочину вже затримали, прокуратура готує йому повідомлення про підозру.