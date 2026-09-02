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02 вересня 2026, 09:28

РФ вночі запустила по Україні балістику, ракети Х-59/69 та понад 170 ударних БПЛА

02 вересня 2026, 09:28
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Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 2 вересня РФ вчергове здійснила комбіновану атаку на Україну

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Ворог запустив по країні:

  • дві балістичні ракети "Іскандер-М";
  • дві керовані авіаційні ракети Х-59/69;
  • 174 ударні БпЛА типу Shahed (близько половини – реактивні), S8000 "Бандероль", Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Основні напрямки удару – Одещина та Київщина.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 141 ціль:

  • три S8000 "Бандероль”;
  • 138 ворожих дронів.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 16 локаціях, а також падіння уламків збитих на 4 локаціях. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.

Нагадаємо, в ніч на 2 вересня російські війська атакували Одесу. Кількість постраждалих зросла до 8, серед них – одна дитина.

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