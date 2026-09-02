РФ вночі запустила по Україні балістику, ракети Х-59/69 та понад 170 ударних БПЛА
У ніч на 2 вересня РФ вчергове здійснила комбіновану атаку на Україну
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Ворог запустив по країні:
- дві балістичні ракети "Іскандер-М";
- дві керовані авіаційні ракети Х-59/69;
- 174 ударні БпЛА типу Shahed (близько половини – реактивні), S8000 "Бандероль", Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія".
Основні напрямки удару – Одещина та Київщина.
Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.
Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 141 ціль:
- три S8000 "Бандероль”;
- 138 ворожих дронів.
Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 16 локаціях, а також падіння уламків збитих на 4 локаціях. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється.
У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.
Нагадаємо, в ніч на 2 вересня російські війська атакували Одесу. Кількість постраждалих зросла до 8, серед них – одна дитина.