Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 2 вересня РФ вчергове здійснила комбіновану атаку на Україну

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Ворог запустив по країні:

дві балістичні ракети "Іскандер-М";

дві керовані авіаційні ракети Х-59/69;

174 ударні БпЛА типу Shahed (близько половини – реактивні), S8000 "Бандероль", Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Основні напрямки удару – Одещина та Київщина.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 141 ціль:

три S8000 "Бандероль”;

138 ворожих дронів.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 16 локаціях, а також падіння уламків збитих на 4 локаціях. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.

Нагадаємо, в ніч на 2 вересня російські війська атакували Одесу. Кількість постраждалих зросла до 8, серед них – одна дитина.