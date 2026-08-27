На Дніпропетровщині на хабарі затримали директорку коледжу

Фото: поліція Дніпропетровської області

На Дніпропетровщині директорку одного з коледжів затримали під час отримання тисячі доларів неправомірної вигоди

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

За ці гроші вона, за даними слідства, обіцяла вступнику посприяти у складанні вступних іспитів, зарахуванні до навчального закладу та отриманні відстрочки від призову на військову службу.

Жінку затримали поліцейські під час отримання грошей на території адміністративної будівлі навчального закладу. Її затримали в порядку статті 208 КПК України.

Слідчі повідомили директорці про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Оперативний супровід кримінального провадження здійснюють працівники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області.

У разі доведення вини жінці може загрожувати до 10 років позбавлення волі, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскація майна.

Нагадаємо, що в Олександрії 25-річному місцевому жителю повідомили про підозру в одержанні 3 тисяч доларів США за обіцянку вплинути на працевлаштування чоловіка до Управління СБУ в Кіровоградській області.