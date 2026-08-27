Фото: ОВА

Понад 7 годин Одещина перебувала під масованою комбінованою атакою ворога. Упродовж всієї ночі росіяни цілеспрямовано били ракетами та дронами по цивільній інфраструктурі області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та ДСНС.

Внаслідок обстрілів пошкоджено фасад, дах та скління 16-поверхового будинку, два навчальні заклади, приватний будинок з гаражем, територію елеватора та автомобілі мешканців.

Внаслідок ворожого обстрілу спалахнули пожежі за кількома адресами. Вогонь охопив господарські споруди, гараж та суху траву.

На щастя, загиблих і постраждалих немає.

На місцях ударів працюють всі екстрені та комунальні служби. Рятувальники ліквідували пожежі, а правоохоронці документують наслідки ворожого обстрілу.

Раніше повідомлялося, що росіяни майже всю ніч та ранок 27 серпня тероризували Одесу. Один навчальний заклад та багатоповерхівка пошкоджені в обласному центрі.