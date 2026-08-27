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Минулої доби російські війська здійснили 48 обстрілів по 22 населених пунктах Сумської області, застосовуючи КАБи, артилерію, міномети та безпілотники різних типів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Роменській громаді під час повітряної атаки БпЛА загинула 66-річна жінка, а ще чотири людини постраждали: жінки віком 69, 63 та 75 років і 69-річний чоловік. Пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, приватний будинок, адмінбудівля та 10 вантажівок.

У Білопільській громаді від удару дрона травмувався чоловік.

Окрім того, до лікарів звернулися 27-річна жінка та 39-річний чоловік, які були травмовані 21 серпня через удар ворожого БпЛА у Сумській громаді. Також у Середино-Будській громаді до медиків звернулася 71-річна жінка, яка дістала травми внаслідок мінометного обстрілу 24 серпня.

Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 738 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак на Запоріжжя та Запорізький район поранені семеро людей, зокрема троє дітей.