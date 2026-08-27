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Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

У Бориспільському районі внаслідок влучань спалахнула пожежа на складських приміщеннях. Наразі триває її ліквідація, на місці задіяні всі необхідні служби. За інформацією в мережі, це можуть бути склади "Розетки", однак офіційного підтвердження наразі немає.

Також пошкоджені складські приміщення у Фастівському районі.

Крім того, у Броварському та Вишгородському районах пошкоджені по одному приватному будинку.

За попередніми даними, обійшлось без постраждалих.

Нагадаємо, 27 серпня понад 7 годин Одещина перебувала під масованою комбінованою атакою ворога. Упродовж всієї ночі росіяни цілеспрямовано били ракетами та дронами по цивільній інфраструктурі області.