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27 серпня 2026, 09:36

РФ запустила по Україні балістичні "Іскандери", "Онікси" та понад 250 безпілотників

27 серпня 2026, 09:36
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Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 27 серпня РФ атакувала Україну двома протикорабельними ракетами "Онікс", балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23, а також 258 ударними БпЛА типу Shahed (близько третини – реактивні), Гербера, S8000 "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Основні напрямки удару – Одещина, Київщина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Запоріжжя.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили протикорабельну ракету Онікс, 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23, 3 S8000 "Бандероль”, а також 222 російські безпілотники на півдні, півночі, сході та у центрі країни.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння уламків збитих на 11 локаціях. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.

Нагадаємо, 27 серпня понад 7 годин Одещина перебувала під масованою комбінованою атакою ворога. Упродовж всієї ночі росіяни цілеспрямовано били ракетами та дронами по цивільній інфраструктурі області.

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