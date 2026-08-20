Фото: ДСНС

Усю ніч ворог масовано атакував Київську область, застосувавши ударні дрони, балістичні та крилаті ракети. Внаслідок комбінованого удару одна людина загинула, ще восьмеро постраждали

Про це повідомляє голова Київської ОВА Тимур Ткаченко та пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

У Бориспільському районі постраждали шестеро жителів – чотирьох із них госпіталізували з осколковими та різаними ранами. У районі пошкоджені та зруйновані 14 приватних будинків, 4 склади, АЗС, багатоповерхівка, два об’єкти паливної інфраструктури та 8 автівок.

У Броварському районі одна людина загинула, ще двоє зазнали травм, виникла пожежа.

Підрозділи ДСНС та всі оперативні служби працюють на місцях улучань, ліквідовуючи наслідки ворожих ударів.

Влада обіцяє надати необхідну допомогу усім, чиє житло постраждало.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про одного загиблого та одного постраждалого внаслідок ворожої атаки у Броварському районі.