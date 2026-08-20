Фото: ДСНС

Унаслідок масованої атаки російських військ на столицю в ніч на 20 серпня руйнування, влучання та пожежі зафіксовано у Святошинському, Солом'янському та Дарницькому районах

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Кількість загиблих зросла до 6 осіб, ще 33 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості.

У Святошинському районі ворог поцілив по території промислового об’єкта, спалахнули пожежі в двох складських будівлях на площах 500 та 1000 кв.м. За іншою адресою виникла пожежа у складській будівлі на площі 500 кв.м. Під час пошуково-рятувальних робіт надзвичайники виявили загиблого та деблокували людину з-під завалів.

У Солом’янському районі у 9-поверхівці зруйновані 8-й та 9-й поверхи, виникла пожежа на рівні 7-9 поверхів. За іншими адресами вибиті вікна в будинках, будівлі медзакладу, горіли автомобілі, гаражі та магазин. Пожежа в гаражах ліквідована. Також у двох будинках і в укритті школи опинилися заблокованими люди.

За іншою адресою у медзакладі вибиті вікна, сталося загоряння у підсобному приміщенні та автомобіля. Пожежа ліквідована.

У Дарницькому районі зафіксовано влучання в нежитловий об’єкт: охоплені вогнем склади й автівки на площі близько 1000 кв.м. Надзвичайники врятували одну людину та передали її медикам.

На місцях подій продовжують працювати підрозділи ДСНС, поліція та всі екстрені служби.

Рятувальники деблокували з-під завалів двох людей і продовжують ліквідовувати наслідки нічної атаки столиці у Святошинському, Солом’янському та Дарницькому районах.

Нагадаємо, у Житомирі 19 серпня під час російської атаки реактивними безпілотниками зафіксували влучання в будівлю Головного управління Національної поліції в Житомирській області. Удар забрав життя двох поліцейських. Щонайменше 20 людей постраждали.