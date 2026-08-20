23:55  19 серпня
Ціни на бензин в Україні падають у прірву: які цінники на АЗС
07:24  20 серпня
Росіяни вдарили по промисловому об'єкту на Київщині: є загиблий та поранений
23:25  19 серпня
В Одесі судили чоловіка за роботу на росіян: він втратив сина на війні
UA | RU
UA | RU
20 серпня 2026, 07:05

Масована атака на Київ: кількість загиблих зросла до 6 людей, понад 30 поранених

20 серпня 2026, 07:05
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

Унаслідок масованої атаки російських військ на столицю в ніч на 20 серпня руйнування, влучання та пожежі зафіксовано у Святошинському, Солом'янському та Дарницькому районах

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Кількість загиблих зросла до 6 осіб, ще 33 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості.

У Святошинському районі ворог поцілив по території промислового об’єкта, спалахнули пожежі в двох складських будівлях на площах 500 та 1000 кв.м. За іншою адресою виникла пожежа у складській будівлі на площі 500 кв.м. Під час пошуково-рятувальних робіт надзвичайники виявили загиблого та деблокували людину з-під завалів.

У Солом’янському районі у 9-поверхівці зруйновані 8-й та 9-й поверхи, виникла пожежа на рівні 7-9 поверхів. За іншими адресами вибиті вікна в будинках, будівлі медзакладу, горіли автомобілі, гаражі та магазин. Пожежа в гаражах ліквідована. Також у двох будинках і в укритті школи опинилися заблокованими люди.

За іншою адресою у медзакладі вибиті вікна, сталося загоряння у підсобному приміщенні та автомобіля. Пожежа ліквідована.

У Дарницькому районі зафіксовано влучання в нежитловий об’єкт: охоплені вогнем склади й автівки на площі близько 1000 кв.м. Надзвичайники врятували одну людину та передали її медикам.

На місцях подій продовжують працювати підрозділи ДСНС, поліція та всі екстрені служби.

Рятувальники деблокували з-під завалів двох людей і продовжують ліквідовувати наслідки нічної атаки столиці у Святошинському, Солом’янському та Дарницькому районах.

Нагадаємо, у Житомирі 19 серпня під час російської атаки реактивними безпілотниками зафіксували влучання в будівлю Головного управління Національної поліції в Житомирській області. Удар забрав життя двох поліцейських. Щонайменше 20 людей постраждали.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Київ обстріли загиблі пошкодження постраждалі наслідки
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
На Запорізькій АЕС 27-й блекаут: станція працює на дизель-генераторах
20 серпня 2026, 08:26
Нічна атака РФ на Київ: кількість загиблих збільшилась
20 серпня 2026, 08:10
Наслідки обстрілів Запорізької області: є поранені, пошкоджено житло та інфраструктура
20 серпня 2026, 07:52
Ворог обстріляв чотири райони Дніпропетровщини: пошкоджено будинок культури, магазини та інфраструктуру
20 серпня 2026, 07:39
Росіяни вдарили по промисловому об'єкту на Київщині: є загиблий та поранений
20 серпня 2026, 07:24
Ціни на бензин в Україні падають у прірву: які цінники на АЗС
19 серпня 2026, 23:55
Ціни зростають до небес: популярний овоч в Україні подорожчав
19 серпня 2026, 23:40
В Одесі судили чоловіка за роботу на росіян: він втратив сина на війні
19 серпня 2026, 23:25
Ще шестеро дітей врятували з окупації з Херсонщини
19 серпня 2026, 22:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Володимир Фесенко
Віктор Ягун
Всі блоги »