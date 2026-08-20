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20 серпня 2026, 07:24

Росіяни вдарили по промисловому об'єкту на Київщині: є загиблий та поранений

20 серпня 2026, 07:24
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У ніч на 20 серпня російські війська завдали чергового удару по Київській області

Про це повідомив голова КОВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

Внаслідок ворожої атаки у Броварському районі загинув чоловік. Ще один чоловік постраждав – наразі він перебуває в лікарні, де отримує необхідну меддопомогу.

Внаслідок влучання пощкоджений один із промислових обʼєктів, спалахнула пожежа.

На місці працюють підрозділи ДСНС та всі відповідні служби, триває ліквідація наслідків атаки.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки російських військ на столицю в ніч на 20 серпня руйнування, влучання та пожежі зафіксовано у Святошинському, Солом'янському та Дарницькому районах. Кількість загиблих зросла до 6 осіб, ще 33 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості.

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