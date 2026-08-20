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Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

"За уточненими даними, 8 загиблих у столиці внаслідок атаки ворога. Постраждали 33 мешканці міста", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки російських військ на столицю в ніч на 20 серпня руйнування, влучання та пожежі зафіксовано у Святошинському, Солом'янському та Дарницькому районах. Раніше повідомлялося про 6 загиблих.