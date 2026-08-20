Фото: ОВА

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району поранення дістали шість людей.

Ворог атакував з різної зброї:

Авіація: здійснено 22 авіаудари (зокрема по Запоріжжю, Трудооленівці, Вільнянці, Преображенці та інших населених пунктах).

Безпілотники: 655 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували обласний центр та десятки сіл і селищ регіону.

РСЗВ та артилерія: зафіксовано 8 ударів з реактивних систем залпового вогню та 285 артилерійських обстрілів.

До поліції надійшло 106 повідомлень про руйнування та пошкодження будинків, приватних автомобілів й обʼєктів інфраструктури.

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня російські війська завдали чергового удару по Київській області. У Броварському районі загинув чоловік, ще один – постраждав.