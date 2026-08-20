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20 серпня 2026, 07:52

Наслідки обстрілів Запорізької області: є поранені, пошкоджено житло та інфраструктура

20 серпня 2026, 07:52
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Фото: ОВА
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Упродовж минулої доби російські окупанти завдали 970 ударів по 57 населених пунктах Запорізької області

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району поранення дістали шість людей.

Ворог атакував з різної зброї:

  • Авіація: здійснено 22 авіаудари (зокрема по Запоріжжю, Трудооленівці, Вільнянці, Преображенці та інших населених пунктах).
  • Безпілотники: 655 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували обласний центр та десятки сіл і селищ регіону.
  • РСЗВ та артилерія: зафіксовано 8 ударів з реактивних систем залпового вогню та 285 артилерійських обстрілів.

До поліції надійшло 106 повідомлень про руйнування та пошкодження будинків, приватних автомобілів й обʼєктів інфраструктури.

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня російські війська завдали чергового удару по Київській області. У Броварському районі загинув чоловік, ще один – постраждав.

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