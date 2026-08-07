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У Деснянському районі столиці поліцейські затримали місцевого мешканця за підпал мотоцикла

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Подія сталася на проспекті Лісовому, де поблизу багатоповерхівки загорівся мотоцикл Suzuki.

Оперативники встановили особу причетного. Як з'ясували слідчі, чоловік намагався відкрити багажний відсік чужого мотоцикла та підпалив його запальничкою, щоб дістатися вмісту. Вогонь швидко охопив весь транспортний засіб.

Правоохоронці затримали 38-річного фігуранта та повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна). Зловмиснику загрожує до 10 років увʼязнення.

Нагадаємо, раніше в Подільському районі Києва правоохоронці затримали чоловіка за підпал автомобіля психолога однієї з громадських організацій. Палієм виявився колишній пацієнт потерпілого, який був невдоволений його роботою.