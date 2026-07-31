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Зранку 31 липня російські війська вкотре атакували Київську область ударними безпілотниками. В регіоні працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Київську ОВА.

У Броварському районі внаслідок атаки пошкоджений приватний будинок, два автомобілі та будівлі одного з підприємств.

У Вишгородському районі через падіння уламків виникла пожежа трав'яного настилу – рятувальники ліквідували її.

На щастя, обійшлося без постраждалих серед населення.

На місцях подій продовжують працювати всі оперативні служби, триває ліквідація наслідків атаки ворога.

Нагадаємо, 31 липня росіяни завдали удару по відділенню "Нової пошти" у Вінницькій області. Відомо про 8 постраждалих, троє з них перебувають у реанімації.

Також російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Пошкоджено будівлі лікарні та коледжу, територію підприємства. Відомо про двох постраждалих.