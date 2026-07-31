Ракетний удар по Львову: пошуково-рятувальні роботи завершили

Фото: ДСНС Львівщини

Пошуково-рятувальні роботи після вчорашнього ракетного удару по Львову завершені

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький передає RegioNews.

Він подякував рятувальникам, правоохоронцям, медикам, комунальним службам, волонтерам та всім, хто працював на місці трагедії, допомагав постраждалим і розбирав завали.

"Світла пам’ять загиблому. Якнайшвидшого одужання потерпілим", – зазначив Козицький.

Очільник області також закликав мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, наголосивши, що кожна з них є реальною загрозою.

Нагадаємо, у Львові близько 5:00 ранку 30 липня пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Російські війська завдали ракетного удару по місту. Внаслідок атаки були пошкоджені дві багатоповерхівки.

Завдяки оперативним діям ДСНС із-під завалів вдалося врятувати 13 людей, серед яких одна дитина.

Окрім того, відомо про одного загиблого та 37 постраждалих.