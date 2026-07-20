Пообіцяв "вирішити" справу в суді за $14 тисяч: у Києві затримали адвоката

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Правоохоронці затримали київського адвоката, якого підозрюють у спробі шахрайським шляхом заволодіти коштами підприємства. Він обіцяв не лише юридичний супровід справи, а й нібито вплив на рішення суду

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора та прессслужба ДБР, передає RegioNews.

Слідство встановило, що у квітні 2026 року адвокат уклав із підприємством договір про надання правової допомоги у справі щодо порушень під час митного оформлення товарів. Водночас, за даними правоохоронців, він фактично не брав участі у судовому процесі та не представляв інтереси компанії.

Після того як суд ухвалив рішення про накладення штрафу без конфіскації товару, адвокат заявив представнику підприємства, що саме завдяки його діям вдалося уникнути конфіскації майна.

За свої "послуги" він вимагав 20 тисяч доларів США. При цьому пояснив, що близько 6 тисяч доларів підприємство має офіційно сплатити як штраф, а решту – 14 тисяч доларів – переказати на його криптовалютний гаманець.

15 липня після перерахування першої частини коштів правоохоронці затримали адвоката.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці також перевіряють можливу причетність до кримінального правопорушення працівників одного з районних судів Києва.

Адвокату готують повідомлення про підозру у закінченому замаху на шахрайство, вчиненому у великих розмірах. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Києві адвокат вимагав 30 тисяч доларів за "правильний" поділ майна при розлученні. Його затримали після отримання коштів. Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.