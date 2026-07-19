Станція метро "Лук’янівська" знову відкрита для пасажирів після нічної атаки РФ
У Києві відновила роботу станція метро "Лук’янівська", яку тимчасово закривали через пошкодження внаслідок російської ракетної атаки вночі у неділю, 19 липня
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає RegioNews.
"Станція метро "Лукʼянівська" відновила роботу з пасажирських перевезень. Метрополітен працює у звичайному режимі", - ідеться у повідомленні.
Станція метро була тимчасово зачинена через пошкодження вибуховою хвилею наземного вестибюля через російську атаку вночі 19 липня.
Поїзди на "зеленій" лінії проїжджали станцію без зупинки.
Нагадаємо, що уночі 19 липня російські війська масовано атакували столицю балістичними ракетами. Під ударом опинилися Деснянський, Дніпровський, Подільський, Святошинський, Солом’янський і Шевченківський райони міста. Відомо про 17 постраждалих та одну загиблу.