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19 липня 2026, 17:14

Ракетна атака на Київ: кількість постраждалих зросла

19 липня 2026, 17:14
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Фото: поліція Києва
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Кількість постраждалих унаслідок удару російських військ по Києву зросла до 17 осіб. Також відомо про одну загиблу – жінку віком 89 років

Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews.

"Унаслідок атаки пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, гуртожиток, магазини, аптеку, адміністративні будівлі, кінотеатр, станцію метрополітену, офісні приміщення та автомобілі", – зазначають у поліції.

Правоохоронці продовжують фіксувати руйнування та збирати докази чергового воєнного злочину РФ

Поруч із пошкодженими об’єктами є мобільні пункти поліції, де громадяни можуть подати звернення й отримати необхідну допомогу. На цей час слідчі прийняли від містян уже близько 350 заяв щодо пошкодженого майна.

Нагадаємо, що уночі 19 липня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Під ударом опинилися Деснянський, Дніпровський, Подільський, Святошинський, Солом’янський і Шевченківський райони.

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