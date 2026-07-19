Станция метро "Лукьяновская" снова открыта для пассажиров после ночной атаки РФ
В Киеве возобновила работу станция метро "Лукьяновская", которую временно закрывали из-за повреждений в результате российской ракетной атаки ночью в воскресенье, 19 июля
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает RegioNews .
"Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу по пассажирским перевозкам. Метрополитен работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.
Станция метро была временно закрыта из-за повреждения взрывной волны наземного вестибюля из-за российской атаки ночью 19 июля.
Поезда на "зеленой" линии проезжали станцию без остановки.
Напомним, что ночью 19 июля российские войска массированно атаковали столицу баллистическими ракетами. Под ударом оказались Деснянский, Днепровский, Подольский, Святошинский, Соломенский и Шевченковский районы. Известно о 17 пострадавших и одной погибшей.