Ракетная атака на Киев: количество пострадавших выросло

Фото: полиция Киева

Число пострадавших в результате удара российских войск по Киеву возросло до 17 человек. Также известно об одной погибшей – женщине в возрасте 89 лет

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews .

"В результате атаки повреждены многоквартирные и частные дома, общежитие, магазины, аптека, административные здания, кинотеатр, станция метрополитена, офисные помещения и автомобили", - отмечают в полиции.

Правоохранители продолжают фиксировать разрушения и собирать доказательства очередного военного преступления РФ

Рядом с поврежденными объектами есть мобильные пункты полиции, где граждане могут подать обращение и получить необходимую помощь. В настоящее время следователи приняли от горожан уже около 350 заявлений о поврежденном имуществе.

Напомним, что ночью 19 июля русские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. Под ударом оказались Деснянский, Днепровский, Подольский, Святошинский, Соломенский и Шевченковский районы.