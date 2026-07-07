Зеленський запровадив санкції проти екс-депутата Борислава Берези

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Президент України увів у дію рішення РНОБО про санкції проти, зокрема, колишнього депутата Борислава Берези. Сам екс-нардеп пов'язує це зі своєю критикою влади

Про це повідомляє "Українська правда", передає RegioNews.

Указ №588/2026 стосується 15 фізичних осіб. Серед них - колишній народний депутат Борислав Береза. За рішенням РНБО, його позбавили всіх державних нагород, а його активи заблоковані на 10 років.

В указі також йдеться про обмеження доступу з України до пов'язаних із Березою ресурсів: Telegram-каналу, YouTube-каналу та його сторінки у Facebook. При цьому до списку також потрапили російські пропагандисти Максим Калашніков, Ілля Туманов, Герман Садулаєв і депутатка Московської міської думи Марія Кисельова.

Сам Борислав Береза відреагував на санкції. Він називав це "бінго", бо має санкції і від Путіна, і від Зеленського.

Довідка. Борислав Береза - колишній позафракційний народний депутат та блогер. У червні 2026 року Комерційний суд Відня зобов'язав його припинити поширювати заяви про "Ощадбанк" у "угорському кейсі". Публікації визнали такими, що можуть завдати шкоди діловій репутації банку.