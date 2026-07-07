Удар КАБом по Харкову: серед 11 постраждалих — троє маленьких дітей

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Російські війська завдали удару керованою авіабомбою по Шевченківському району Харкова. За останніми даними, внаслідок атаки постраждали 11 людей, серед них — троє дітей

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає RegioNews .

Спочатку повідомлялося про одного постраждалого, згодом кількість поранених зросла до шести, а пізніше — до 11.

Серед постраждалих — троє дітей з однієї родини: 9-річна дівчинка та хлопчики віком 7 і 4 роки. У них діагностували гостру реакцію на стрес.

Раніше повідомлялося, що чотирьох постраждалих госпіталізували. Двоє з них перебувають у важкому стані та отримують необхідну медичну допомогу.

На місці російського удару працюють медики, рятувальники та правоохоронці. Екстрені служби ліквідовують наслідки атаки та встановлюють усі обставини обстрілу.

Нагадаємо, що у ніч на 7 липня російські війська атакували Кривий Ріг реактивним безпілотником типу "Шахед". Внаслідок влучання у цивільний об'єкт логістичної компанії виникла велика пожежа.