13:13  08 березня
На Сумщині ВАЗ врізався в дерево та перекинувся
11:22  08 березня
У лісі біля Луцька чоловік намагався скоїти самогубство – його врятували
09:46  08 березня
Росіяни вдарили по рятувальниках на Харківщині: знищено пожежну машину
UA | RU
UA | RU
08 березня 2026, 12:37

Марші жінок у Києві та Львові: права, рівність та новий Цивільний кодекс

08 березня 2026, 12:37
Читайте также на русском языке
Скриншот із відео
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 8 березня, у парку імені Тараса Шевченка в центрі Києва проходить щорічний Марш жінок – акція, присвячена приверненню уваги до гендерної рівності, захисту прав жінок і проблем дискримінації

Про це пише RegioNews із посиланням на місцеві ЗМІ.

Зазначається, що хода розпочалася близько 11:00 і охоплює низку суспільно‑важливих тем, серед яких рівні права для військовослужбовиць і волонтерок, підтримка жінок, що повертаються з російського полону, і боротьба зі випадками домагань та дискримінації в армії.

Однією з ключових вимог є підтримка й подальше впровадження законопроєкту № 13037, який передбачає механізми протидії сексуальним домаганням і дискримінації у Збройних Силах України та інших силових структурах. Учасниці й учасники закликають владу забезпечити належний захист і рівні умови для жінок, які служать у війську або займаються волонтерською діяльністю.

Також активісти висловлюють протест проти частини положень проєктів нового Цивільного кодексу України, які, на їхню думку, можуть "звужувати права жінок і принципи рівності". Зокрема, висловлюють стурбованість окремими правовими нормами, що стосуються сімейного законодавства.

Паралельно у Львові проходить своя жіноча мирна акція, учасниці якої також протестують проти нових змін до Цивільного кодексу, вбачаючи в них загрозу для жіночих прав і рівності.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що демонстрантки тримають плакати з відповідними гаслами та закликають владу до діалогу.

Під час подій у столиці група чоловіків принесла до маршу похоронний вінок і кинула його в бік учасниць.

Історія 8 Березня: як виник Міжнародний жіночий день

Історія виникнення Міжнародного жіночого дня починається з початку ХХ століття, коли в світі активно набирав обертів рух за рівноправність жінок, їх політичну участь і соціальну справедливість.

Першим важливим кроком став Національний жіночий день у США 1909 року, ініційований Соціалістичною партією. Його метою було привернути увагу до проблем дискримінації, зокрема позбавлення жінок виборчого права.

З часом 8 березня стало символічною датою для міжнародного жіночого руху. Уже в 1920-х роках цей день регулярно відзначався у різних країнах.

Міжнародний статус свято офіційно отримало в 1975 році, коли Організація Об’єднаних Націй включила Міжнародний жіночий день до свого календаря світових дат.

Сьогодні характер святкування відрізняється залежно від культурних особливостей та традицій кожної країни.

У багатьох куточках світу цей день супроводжується:

  • маршами та акціями на підтримку солідарності;
  • публічними обговореннями питань гендерної рівності;
  • просвітницькими кампаніями, спрямованими проти насильства та дискримінації;
  • заходами, що наголошують на потребі рівної оплати праці.

В Україні 8 березня поєднує у собі елементи як боротьби за права жінок, так і традицій святкування весни та жіночності.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна дискримінація Київ Львів 8 березня права марш жінки
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
Ракетний удар по Харкову: серед загиблих лікарка, вчителька і юний хокеїст
08 березня 2026, 14:16
Росія не припиняє атаки: 1750 дронів, 1530 авіабомб і 39 ракет за тиждень
08 березня 2026, 13:51
На Сумщині ВАЗ врізався в дерево та перекинувся
08 березня 2026, 13:13
РФ атакувала Україну Іскандерами та понад 100 дронів
08 березня 2026, 12:19
У лісі біля Луцька чоловік намагався скоїти самогубство – його врятували
08 березня 2026, 11:22
Живіт Орбана vs професійна політика: як Київ сам себе підставляє
08 березня 2026, 10:55
Безпілотник РФ атакував пасажирський потяг "Київ-Суми": що відомо
08 березня 2026, 10:29
Ворожі БпЛА атакували промислове підприємство в Миргородському районі
08 березня 2026, 10:06
Росіяни вдарили по рятувальниках на Харківщині: знищено пожежну машину
08 березня 2026, 09:46
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Всі публікації »
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Юрій Бутусов
Всі блоги »