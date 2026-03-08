Марші жінок у Києві та Львові: права, рівність та новий Цивільний кодекс

Скриншот із відео

Сьогодні, 8 березня, у парку імені Тараса Шевченка в центрі Києва проходить щорічний Марш жінок – акція, присвячена приверненню уваги до гендерної рівності, захисту прав жінок і проблем дискримінації

Про це пише RegioNews із посиланням на місцеві ЗМІ.

Зазначається, що хода розпочалася близько 11:00 і охоплює низку суспільно‑важливих тем, серед яких рівні права для військовослужбовиць і волонтерок, підтримка жінок, що повертаються з російського полону, і боротьба зі випадками домагань та дискримінації в армії.

Однією з ключових вимог є підтримка й подальше впровадження законопроєкту № 13037, який передбачає механізми протидії сексуальним домаганням і дискримінації у Збройних Силах України та інших силових структурах. Учасниці й учасники закликають владу забезпечити належний захист і рівні умови для жінок, які служать у війську або займаються волонтерською діяльністю.

Також активісти висловлюють протест проти частини положень проєктів нового Цивільного кодексу України, які, на їхню думку, можуть "звужувати права жінок і принципи рівності". Зокрема, висловлюють стурбованість окремими правовими нормами, що стосуються сімейного законодавства.

Паралельно у Львові проходить своя жіноча мирна акція, учасниці якої також протестують проти нових змін до Цивільного кодексу, вбачаючи в них загрозу для жіночих прав і рівності.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що демонстрантки тримають плакати з відповідними гаслами та закликають владу до діалогу.

Під час подій у столиці група чоловіків принесла до маршу похоронний вінок і кинула його в бік учасниць.

Історія 8 Березня: як виник Міжнародний жіночий день

Історія виникнення Міжнародного жіночого дня починається з початку ХХ століття, коли в світі активно набирав обертів рух за рівноправність жінок, їх політичну участь і соціальну справедливість.

Першим важливим кроком став Національний жіночий день у США 1909 року, ініційований Соціалістичною партією. Його метою було привернути увагу до проблем дискримінації, зокрема позбавлення жінок виборчого права.

З часом 8 березня стало символічною датою для міжнародного жіночого руху. Уже в 1920-х роках цей день регулярно відзначався у різних країнах.

Міжнародний статус свято офіційно отримало в 1975 році, коли Організація Об’єднаних Націй включила Міжнародний жіночий день до свого календаря світових дат.

Сьогодні характер святкування відрізняється залежно від культурних особливостей та традицій кожної країни.

У багатьох куточках світу цей день супроводжується:

маршами та акціями на підтримку солідарності;

публічними обговореннями питань гендерної рівності;

просвітницькими кампаніями, спрямованими проти насильства та дискримінації;

заходами, що наголошують на потребі рівної оплати праці.

В Україні 8 березня поєднує у собі елементи як боротьби за права жінок, так і традицій святкування весни та жіночності.