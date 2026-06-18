Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Інцидент стався днями близько 23:00. На спецлінію 102 звернулася 34-річна киянка й повідомила про пограбування.

Як встановили правоохоронці, до жінки підійшов невідомий під приводом знайомства та навмисно спровокував словесну перепалку. Під час конфлікту потерпіла впустила на землю свій iPhone 17 Pro Max вартістю понад 62 тисячі гривень. Хлопець підняв гаджет, сховав до кишені й, попри вимоги жінки повернути його, утік.

Менш ніж за добу оперативники розшукали грабіжника. Ним виявився 23-річний уродженець Житомирщини, який тривалий час мешкає у столиці. Викрадений телефон він сховав в автомобілі свого товариша і збирався продати. Правоохоронці вилучили мобільний та вже повернули його власниці.

Фігуранта затримали. Йому оголосили підозру за ч. 4 ст. 186 КК України (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану). За скоєне затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві судитимуть чоловіка, який до смерті побив сусідку біля під'їзду. Напад стався у березні цього року в Дніпровському районі столиці.