Покупці та боржники: на Буковині аферисти вкрали в людей понад 300 тисяч

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

52-річна жителька Чернівців звернулась до поліції. Вона продавала товар в інтернеті, і їй написав "покупець". Він надіслав їй фішингове посилання для нібито успішного перерахунку коштів, перейшовши за яким жінка ввела конфіденційну банківську інформацію. Згодом з її картки списали понад 98 тисяч гривень.

Також стала жертвою аферистів 28-річна жителька Чернівців. У соцмережі вона отримала повідомлення від імені свого родича з проханням позики коштів. Вона повірила та перерахувала на вказані реквізити понад 224 тисячі гривень Лише потім вона зрозуміла, що акаунт родича зламали аферисти.

Нагадаємо, раніше Тернівський районний суд міста Кривого Рогу визнав винною місцеву жительку у шахрайстві. Вона обікрала людину під приводом обряду "для зняття порчі".