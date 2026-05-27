27 травня 2026, 15:50

Російський суддя отримав підозру за незаконний вирок українському військовополоненому

Фото: Офіс Генерального прокурора
Правоохоронці повідомили про підозру судді 2-го Західного окружного військового суду РФ. Фігурант виніс незаконний вирок військовополоненому бійцю 17-ї окремої важкої механізованої бригади ЗСУ, засудивши його до 15 років ув’язнення

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, суддя 2-го Західного окружного військового суду РФ ухвалив незаконний вирок українському військовополоненому - бійцю 17-ї окремої важкої механізованої Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка.

Український військовий потрапив у полон у жовтні 2024 року. Після цього російський суд засудив українського захисника до 15 років позбавлення волі, фактично за участь у міжнародному збройному конфлікті на боці України.

Підозрюваний проігнорував вимоги міжнародного гуманітарного права, зокрема положення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Судді РФ повідомили про підозру за порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що на Херсонщині заочно засудили колаборантку, яка перейшла на бік ворога та очолила окупаційні органи влади у Каланчаку.

