На Херсонщині судитимуть фермера та старосту, які передавали окупантам майно громад
На Херсонщині перед судом постануть двоє місцевих мешканців, які під час окупації Генічеського району активно допомагали ворогу
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.
Як повідомили правоохоронці, до суду скерували обвинувальні акти стосовно двох жителів регіону за фактами пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).
Слідство встановило, що 34-річний обвинувачений – керівник фермерського господарства, яке функціонує на території села Іванівка Генічеського району.
З початком окупації регіону чоловік налагодив контакти з представниками збройних формувань держави-агресора та надав доступ до території свого господарства для розміщення там ворожої військової техніки.
Крім того, з травня по листопад 2022 року він незаконно заволодів технікою, зерном та худобою, які належали іншим фермерам регіону. Також сприяв передачі матеріальних ресурсів комунальних та приватних підприємств окупантам, допомагав їм селитись у домівки людей, які виїхали з окупації.
Інший обвинувачений – 55-річний чоловік, який до повномасштабного вторгнення РФ був старостою у Новомиколаївській громаді, під час окупації також погодився на співпрацю із ворогом.
За допомогою російських військових він збирав інформацію щодо жителів округу та передавав їм вилучені у людей матеріальні ресурси. Він також вилучав майно та худобу у місцевих фермерів, передавав ресурси, допомагав з облаштуванням позицій та блокпостів ворожої армії.
Наразі обидва перебувають у розшуку, їх судитимуть заочно.
Нагадаємо, що раніше Офіс Генпрокурора спільно з СБУ викрили групу осіб, які контролювали підприємство на тимчасово окупованій території та фактично сприяли державі-агресору.