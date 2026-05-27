Слідчі оголосили про підозру двом чоловікам за жорстоке побиття перехожого у Печерському районі столиці

Близько 23:00 до поліції звернувся очевидець, який на одній із вулиць району помітив на тротуарі непритомного чоловіка. На місце прибули патрульні, слідчі та бригада "швидкої". Потерпілого, яким виявився 26-річний киянин, госпіталізували у тяжкому стані. Лікарі діагностували у нього важку черепно-мозкову травму з переломами кісток черепа та забоями голови.

Правоохоронці з'ясували, що між потерпілим та двома перехожими виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Після побиття зловмисники втекли.

Оперативники за допомогою аналітиків кримінального аналізу встановили особи нападників та розшукали їх. Фігурантами виявилися місцеві мешканці віком 24 та 28 років, один із яких уже має судимість за майновий злочин.

Фігурантам оголосили підозру за ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб). Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

