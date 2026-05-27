12:23  27 травня
У Борисполі пасажирський автобус потрапив у ДТП: попередньо є загиблі
10:29  27 травня
Росіяни вдарили по Рівненщині: пошкоджено підприємство
09:08  27 травня
На Чернігівщині "Шахед" вибухнув за кілька метрів від тракториста: відео моменту
UA | RU
UA | RU
27 травня 2026, 12:03

У Києві двоє чоловіків жорстоко побили перехожого на Печерську: він у важкому стані

27 травня 2026, 12:03
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Слідчі оголосили про підозру двом чоловікам за жорстоке побиття перехожого у Печерському районі столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Близько 23:00 до поліції звернувся очевидець, який на одній із вулиць району помітив на тротуарі непритомного чоловіка. На місце прибули патрульні, слідчі та бригада "швидкої". Потерпілого, яким виявився 26-річний киянин, госпіталізували у тяжкому стані. Лікарі діагностували у нього важку черепно-мозкову травму з переломами кісток черепа та забоями голови.

Правоохоронці з'ясували, що між потерпілим та двома перехожими виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Після побиття зловмисники втекли.

Оперативники за допомогою аналітиків кримінального аналізу встановили особи нападників та розшукали їх. Фігурантами виявилися місцеві мешканці віком 24 та 28 років, один із яких уже має судимість за майновий злочин.

Фігурантам оголосили підозру за ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб). Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва вночі чоловік влаштував стрілянину у дворі багатоповерхівки. Порушника затримали.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ поліція затримання події Побиття травма
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
Цабаль більше не депутат: Рада припинила повноваження нардепа від "Голосу"
27 травня 2026, 13:44
Одеський район під ударом БпЛА: є постраждалі, пошкоджено будинки і "Нову пошту"
27 травня 2026, 13:30
На Хмельниччині місцевий житель коригував удари росіян по аеродрому
27 травня 2026, 13:00
"Орешник" як психологічна зброя: експерти назвали мету ударів по Україні
27 травня 2026, 12:44
Старобільськ як привід: Росія переходить до нового етапу терору
27 травня 2026, 12:34
Тарифи Укренерго планують підвищити: що зміниться
27 травня 2026, 12:30
У Борисполі пасажирський автобус потрапив у ДТП: попередньо є загиблі
27 травня 2026, 12:23
У Луцьку відбулася Хода безбар'єрності: місто перевіряли на доступність
27 травня 2026, 11:53
Російський дрон вдарив по бригаді енергетиків на Харківщині: є поранені
27 травня 2026, 11:42
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Всі публікації »
Вікторія Сюмар
Юрій Касьянов
Сергій Фурса
Всі блоги »