27 травня 2026, 16:34

У Києві чоловік вчиняв розпусні дії щодо 10-річної дівчинки, поки батьки спали

Фото: Офіс Генерального прокурора
У Києві затримали чоловіка, який вчиняв розпусні дії щодо 10-річної дівчинки, поки її батьки спали у сусідній кімнаті

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Батьки дівчинки на вулиці познайомились з 47-річним чоловіком, що мешкає у сусідньому будинку та запросили додому, де вживали алкоголь. Ввечері нетверезого гостя залишили на ніч у квартирі, де у своїй кімнаті спала їх донька.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під ранок, коли батьки дитини спали, чоловік зайшов до в кімнату дитини, вивів її в іншу кімнату та почав торкатися грудей дівчинки, хапати за ноги та оголив свій статевий орган. Дівчинка злякалася, втекла від чоловіка та побігла будити батьків, але вони міцно спали. Дитина повернулась до своєї кімнати. Згодом чоловік знову прийшов до неї напівоголений, вивів з кімнати та змушував торкатися його геніталій. Дівчинка втекла і зачинилась у своїй кімнаті.

Вранці, коли гість пішов додому, вона розповіла батькам про те, що сталося і вони звернулися до поліції.

За результатами оцінки ризиків перебування дитини у родині Службою у справах дітей прийнято рішення про вилучення дівчинки з небезпечного середовища.

Наразі вирішується питання де і з ким дитина житиме далі, адже батьки дівчинки зловживають алкоголем.

Чоловіка, який вчиняв розпусні дії щодо дівчинки, затримали. Свої дії він пояснити не може, бо був дуже п’яний – у крові зафіксовано 2,6 проміле алкоголю. Відомо, чоловік розлучений і має 9-річну дитину, яка живе за кордоном з матір’ю.

Киянину повідомлено про підозру у вчиненні розпусних дій. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що 21 травня у Полтаві затримали подружжя за розбещення 6-річної доньки та зйомку порнографії. Батьки впродовж кількох років знімали порнографічні матеріали за участі своєї маленької доньки та вчиняли щодо неї розпусні дії.

