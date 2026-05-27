27 травня 2026, 15:20

Російські дрони атакували ферму на Чернігівщині: є загибла та поранений

Фото: ДСНС
Зранку 27 травня російські окупанти спрямували безпілотники на фермерське господарство у Коропській громаді Новгород-Сіверського району

Про це повідомляє пресслужба МВС, передає RegioNews.

У Чернігівській області внаслідок російської дронової атаки загинула жінка, ще один чоловік дістав поранення.

Зранку російські війська атакували фермерське господарство у Коропській громада.

Через обстріл загорілася господарська будівля. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Нагадаємо, що на Харківщині бригада енергетиків потрапила під атаку ворожого безпілотника під час виконання службових обов'язків.

Чернігівська область дрон атака російська армія ферма
