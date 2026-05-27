Російські дрони атакували ферму на Чернігівщині: є загибла та поранений
Зранку 27 травня російські окупанти спрямували безпілотники на фермерське господарство у Коропській громаді Новгород-Сіверського району
Про це повідомляє пресслужба МВС, передає RegioNews.
У Чернігівській області внаслідок російської дронової атаки загинула жінка, ще один чоловік дістав поранення.
Зранку російські війська атакували фермерське господарство у Коропській громада.
Через обстріл загорілася господарська будівля. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.
Нагадаємо, що на Харківщині бригада енергетиків потрапила під атаку ворожого безпілотника під час виконання службових обов'язків.
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
У Києві чоловік вчиняв розпусні дії щодо 10-річної дівчинки, поки батьки спали
27 травня 2026, 16:34На Херсонщині судитимуть фермера та старосту, які передавали окупантам майно громад
27 травня 2026, 16:11Російський суддя отримав підозру за незаконний вирок українському військовополоненому
27 травня 2026, 15:50200 тисяч за "мовчання": на Дніпропетровщині командир роти вимагав гроші з військового
27 травня 2026, 15:30"Неформальний вплив": хто насправді контролює київські ярмарки
27 травня 2026, 15:15Українські військові на Брянщині рознесли укриття росіян
27 травня 2026, 14:55Як жити під час війни: психологиня пояснила, де шукати опору
27 травня 2026, 14:33Смертельна ДТП на Прикарпатті: п'яний водій влетів у бетонну опору - в авто була дитина
27 травня 2026, 14:15Схема на сотні мільйонів: як на Волині підробляли євросертифікати для авто
27 травня 2026, 13:58
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Всі блоги »