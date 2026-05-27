12:23  27 травня
У Борисполі пасажирський автобус потрапив у ДТП: попередньо є загиблі
10:29  27 травня
Росіяни вдарили по Рівненщині: пошкоджено підприємство
09:08  27 травня
На Чернігівщині "Шахед" вибухнув за кілька метрів від тракториста: відео моменту
UA | RU
UA | RU
27 травня 2026, 14:15

Смертельна ДТП на Прикарпатті: п'яний водій влетів у бетонну опору - в авто була дитина

27 травня 2026, 14:15
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Аварія сталась 27 травня на вулиці Юності в Івано-Франківську.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Попередньо, 18-річний водій Mitsubishi Pajero Sport не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини, після чого допустив наїзд на бетонну опору лінії електропередач. Згодом з'ясувалось, що водій був п'яним.

Внаслідок ДТП 32-річний пасажир загинув на місці. Водія та ще неповнолітнього пасажира з травмами госпіталізували. Водія затримано.

"Правоохоронці наголошують: керування транспортним засобом вимагає максимальної відповідальності, концентрації та суворого дотримання дорожньої дисципліни. Безпека на дорозі залежить від свідомості кожного учасника дорожнього руху", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, що на Сумщині поліцейські встановлюють обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася у селі Хоружівка.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія Івано-Франківська область
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
У Києві чоловік вчиняв розпусні дії щодо 10-річної дівчинки, поки батьки спали
27 травня 2026, 16:34
На Херсонщині судитимуть фермера та старосту, які передавали окупантам майно громад
27 травня 2026, 16:11
Російський суддя отримав підозру за незаконний вирок українському військовополоненому
27 травня 2026, 15:50
200 тисяч за "мовчання": на Дніпропетровщині командир роти вимагав гроші з військового
27 травня 2026, 15:30
Російські дрони атакували ферму на Чернігівщині: є загибла та поранений
27 травня 2026, 15:20
"Неформальний вплив": хто насправді контролює київські ярмарки
27 травня 2026, 15:15
Українські військові на Брянщині рознесли укриття росіян
27 травня 2026, 14:55
Як жити під час війни: психологиня пояснила, де шукати опору
27 травня 2026, 14:33
Схема на сотні мільйонів: як на Волині підробляли євросертифікати для авто
27 травня 2026, 13:58
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Всі публікації »
Вікторія Сюмар
Юрій Касьянов
Сергій Фурса
Всі блоги »