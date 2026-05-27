Смертельна ДТП на Прикарпатті: п'яний водій влетів у бетонну опору - в авто була дитина

Аварія сталась 27 травня на вулиці Юності в Івано-Франківську.

Попередньо, 18-річний водій Mitsubishi Pajero Sport не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини, після чого допустив наїзд на бетонну опору лінії електропередач. Згодом з'ясувалось, що водій був п'яним.

Внаслідок ДТП 32-річний пасажир загинув на місці. Водія та ще неповнолітнього пасажира з травмами госпіталізували. Водія затримано.

"Правоохоронці наголошують: керування транспортним засобом вимагає максимальної відповідальності, концентрації та суворого дотримання дорожньої дисципліни. Безпека на дорозі залежить від свідомості кожного учасника дорожнього руху", - кажуть правоохоронці.

