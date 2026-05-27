27 травня 2026, 13:58

Схема на сотні мільйонів: як на Волині підробляли євросертифікати для авто

Фото: "Сила правди"
На Волині роками діяла масштабна схема з використанням підроблених сертифікатів EUR.1 для пільгового розмитнення автомобілів, через яку державний бюджет міг недоотримати понад 800 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань "Сила правди", передає RegioNews.

Сертифікат EUR.1 підтверджує європейське походження товару та дає право на знижене або нульове мито. Для авто це означало суттєву економію: замість стандартних 10% ввізного мита власники сплачували близько 2,3%. У деяких випадках, зокрема після змін правил, мито могло бути ще нижчим або відсутнім.

За даними журналістів, офіційно такі сертифікати безкоштовно видаються митними органами країн ЄС, однак на Волині їх масово підробляли та використовували для оформлення імпорту авто.

Пік активності схеми припав на 2023-2024 роки, коли через Волинську митницю різко зросли обсяги оформлення авто за пільговими документами. За цей період, за оцінками, митниця надала преференцій більш ніж на 2 мільярди гривень.

Європейські митні органи згодом повідомили українську сторону про підозру у фальсифікації документів: із перевірених 28 тисяч сертифікатів близько 26 тисяч мали ознаки підробки.

Кількість компаній, які користувалися схемою, також зросла: з 31 у 2022 році до 79 у 2024-му. Більшість із них були створені незадовго до активної фази схеми.

Після початку перевірок частина фірм почала змінювати власників, керівників та юридичні адреси, "перереєстровуючись" в інших регіонах України.

У січні 2026 року правоохоронці провели обшуки на митному посту "Луцьк" та в офісах компаній у регіоні. Під час слідчих дій було вилучено готівку та документи, які можуть свідчити про розподіл коштів між учасниками схеми.

За даними джерел, бланки сертифікатів могли виготовлятися в Україні та продаватися імпортерам авто. Щомісячний обіг схеми, за оцінками, міг сягати близько 1 мільйона доларів.

Розслідування триває за участі кількох правоохоронних органів. Слідчі перевіряють як фінансові потоки, так і можливу причетність посадовців митниці до організації схеми.

Нагадаємо, раніше народний депутат Ярослав Железняк розповів про можливу схему незаконного розмитнення автомобілів на Волинській митниці. Нардеп тоді зазначив, що, за інформацією ТСК, схема могла працювати із залученням посадових осіб митниці.

