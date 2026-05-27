Росіяни вдарили по Рівненщині: пошкоджено підприємство
Зранку 27 травня російські військові атакували територію Рівненщини
Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає RegioNews.
"Тривожно сьогодні зранку було на Рівненщині. Внаслідок повітряної атаки ворога ушкоджень зазнало одне з цивільних підприємств", – йдеться у повідомленні.
На щастя, постраждалих немає.
На місці працюють відповідні служби.
Нагадаємо, у ніч на 27 травня РФ атакувала Україну 163 ударними БпЛА. Сили ППО знешкодили 150 безпілотників.
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
На Львівщині 10-річний велосипедист збив трирічного хлопчика: малюк у лікарні
27 травня 2026, 11:30Навів "Іскандери" на місто у 2024 році: в Одесі затримали священника УПЦ МП
27 травня 2026, 11:05Договір довічного утримання: як захистити себе і своє майно
27 травня 2026, 10:57У Львові людина впала з мосту і загинула
27 травня 2026, 10:48Загрожує довічне: на Чернігівщині затримали чоловіка за підозрою у зґвалтуванні двох падчерок
27 травня 2026, 10:34Повітряна війна без правил: чому Росія відчуває перевагу
27 травня 2026, 10:20На Одещині легковик врізався у бетонний стовп: один чоловік загинув, ще один – у лікарні
27 травня 2026, 10:09В Ужгороді після ДТП водій зняв номери й утік: авто пов'язують із родиною судді
27 травня 2026, 10:07Втеча до Румунії не вдалася: прикордонники врятували в горах виснаженого жителя Хмельниччини
27 травня 2026, 09:54
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Всі блоги »