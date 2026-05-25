Новий російський БпЛА "Герань-4": ГУР розкрило характеристики
Головне управління розвідки Міноборони опублікувало інтерактивну 3D-модель, складові частини та дані про компонентну базу нового російського реактивного ударного БпЛА "Герань-4"
Як інформує RegioNews дані опубліковано на порталі War&Sanctions.
За даними ГУР, Росія почала застосовувати цей дрон як відповідь на ефективність українських БпЛА-перехоплювачів. Підготовка до серійного виробництва "Герань-4", за оцінками розвідки, має завершитися до січня 2026 року.
У відомстві зазначають, що перші випробувальні пуски здійснювалися з дронопорту "Приморськ" в Орловській області РФ та з території колишнього Донецького аеропорту. У травні 2026 року противник розпочав бойове застосування цих БпЛА для ударів по території України.
"Герань-4” має новий планер із покращеною аеродинамікою, посилену конструкцію та турбореактивний двигун більшої тяги. У ГУР повідомляють про використання двох типів двигунів китайського виробництва – Telefly LX-WP-160 та Telefly TF-TJ2000A.
За характеристиками, дрон може:
- розвивати швидкість до 500 км/год,
- здійснювати маневри на швидкості 300-400 км/год,
- підніматися на висоту до 5000 метрів.
Він здатен нести бойову частину масою 50-90 кг на відстань до 450 км.
Також зазначається, що бортова система управління та електронна база залишаються подібними до попередніх російських БпЛА виробництва АТ "ОЕЗ ППТ "Алабуга".
"Розкриваючи нові російсько-іранські розробки, ГУР МО України вкотре нагадує: терор не має кордонів, а повернути стабільність у світ можна лише шляхом позбавлення росії доступу до технологій, які агресор використовує для ведення злочинної війни", – зазначили у розвідці.
