25 травня 2026, 11:54

Новий російський БпЛА "Герань-4": ГУР розкрило характеристики

Головне управління розвідки Міноборони опублікувало інтерактивну 3D-модель, складові частини та дані про компонентну базу нового російського реактивного ударного БпЛА "Герань-4"

Як інформує RegioNews дані опубліковано на порталі War&Sanctions.

За даними ГУР, Росія почала застосовувати цей дрон як відповідь на ефективність українських БпЛА-перехоплювачів. Підготовка до серійного виробництва "Герань-4", за оцінками розвідки, має завершитися до січня 2026 року.

У відомстві зазначають, що перші випробувальні пуски здійснювалися з дронопорту "Приморськ" в Орловській області РФ та з території колишнього Донецького аеропорту. У травні 2026 року противник розпочав бойове застосування цих БпЛА для ударів по території України.

"Герань-4” має новий планер із покращеною аеродинамікою, посилену конструкцію та турбореактивний двигун більшої тяги. У ГУР повідомляють про використання двох типів двигунів китайського виробництва – Telefly LX-WP-160 та Telefly TF-TJ2000A.

За характеристиками, дрон може:

  • розвивати швидкість до 500 км/год,
  • здійснювати маневри на швидкості 300-400 км/год,
  • підніматися на висоту до 5000 метрів.

Він здатен нести бойову частину масою 50-90 кг на відстань до 450 км.

Також зазначається, що бортова система управління та електронна база залишаються подібними до попередніх російських БпЛА виробництва АТ "ОЕЗ ППТ "Алабуга".

"Розкриваючи нові російсько-іранські розробки, ГУР МО України вкотре нагадує: терор не має кордонів, а повернути стабільність у світ можна лише шляхом позбавлення росії доступу до технологій, які агресор використовує для ведення злочинної війни", – зазначили у розвідці.

Нагадаємо, раніше ГУР МО показало ексклюзивні кадри квітневої спецоперації у тимчасово окупованому Криму. Точними ударами було виведено з ладу вантажні ешелони, які перевозили критично важливе для окупаційних військ пальне та важку бронетехніку.

