Росіяни атакували дронами Чернігів: виникли пожежі
Вночі 25 травня російські військові атакували безпілотниками Чернігів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Чернігівську міськраду.
"Орієнтовно з третьої години ночі 25 травня армія РФ атакує місто Чернігів ударними безпілотниками. У місті під час повітряної тривоги лунали вибухи", – йдеться у повідомленні.
В одному випадку відомо про загоряння сухої трави, за іншою адресою – про пожежу приватного (дачного) будинку.
Інформація ще уточнюється.
Нагадаємо, вночі 25 травня під ударами російських безпілотників та артилерії опинилися три райони Дніпропетровської області. Пошкоджені будинки та інфраструктура, постраждав 35-річний чоловік.
