"Орієнтовно з третьої години ночі 25 травня армія РФ атакує місто Чернігів ударними безпілотниками. У місті під час повітряної тривоги лунали вибухи", – йдеться у повідомленні.

В одному випадку відомо про загоряння сухої трави, за іншою адресою – про пожежу приватного (дачного) будинку.

Інформація ще уточнюється.

Нагадаємо, вночі 25 травня під ударами російських безпілотників та артилерії опинилися три райони Дніпропетровської області. Пошкоджені будинки та інфраструктура, постраждав 35-річний чоловік.