В Одесі ліквідували пожежу в ресторані
Пожежа сталася у неділю, 24 травня, в Хаджибейському районі Одеси
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
На вулиці Малішевського виникло загоряння в прибудові до будівлі ресторану. Через сильне задимлення на локації рятувальникам довелося працювати в апаратах захисту органів дихання та зору.
Вогнеборці повністю ліквідували пожежу о 20:52, не давши вогню поширитися на основне приміщення закладу.
На щастя, загиблих та постраждалих немає.
Ймовірна причина пожежі – коротке замкнення електропроводки.
Для ліквідації пожежі від ДСНС залучалися 24 рятувальники та 6 одиниць техніки.
Нагадаємо, 24 травня у Харкові сталася пожежа на території недобудованого храму. Фахівці встановлюють причину виникнення загоряння.
25 травня 2026
