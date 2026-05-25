Пожежа сталася у неділю, 24 травня, в Хаджибейському районі Одеси

На вулиці Малішевського виникло загоряння в прибудові до будівлі ресторану. Через сильне задимлення на локації рятувальникам довелося працювати в апаратах захисту органів дихання та зору.

Вогнеборці повністю ліквідували пожежу о 20:52, не давши вогню поширитися на основне приміщення закладу.

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Ймовірна причина пожежі – коротке замкнення електропроводки.

Для ліквідації пожежі від ДСНС залучалися 24 рятувальники та 6 одиниць техніки.

