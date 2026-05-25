Ворожі атаки на Харківщину: постраждали 18 людей, серед них 5-річна дитина
Протягом минулої доби російські війська обстріляли місто Харків та 21 населений пункт області
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок атак постраждали 18 людей, серед них – 5-річна дитина.
Найбільше постраждалих зафіксовано в місті Богодухів, де поранення отримали 17 людей. Серед них – чоловіки віком від 24 до 66 років та жінки віком від 33 до 68 років. У селі Петрівка Шевченківської громади постраждав 44-річний чоловік.
Також ворог атакував безпілотниками Київський район Харкова.
Для ударів по Харківщині росіяни застосували широкий спектр озброєння, зокрема БпЛА типу "Герань-2", "Молнія", FPV-дрони, а також безпілотники невстановленого типу.
Унаслідок обстрілів пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури в Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах. Серед пошкодженого – житлові будинки, автомобілі, господарчі споруди, склади, адмінбудівлі, магазини, кафе, а також сільськогосподарська техніка та елеватор.
Найбільших руйнувань зазнав Богодухівський район, де пошкоджено десятки об’єктів, зокрема житлові будинки, транспорт і складські приміщення.
Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська завдали 753 удари по 48 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак троє людей отримали поранення.