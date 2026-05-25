Ворожі атаки на Харківщину: постраждали 18 людей, серед них 5-річна дитина

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок атак постраждали 18 людей, серед них – 5-річна дитина.

Найбільше постраждалих зафіксовано в місті Богодухів, де поранення отримали 17 людей. Серед них – чоловіки віком від 24 до 66 років та жінки віком від 33 до 68 років. У селі Петрівка Шевченківської громади постраждав 44-річний чоловік.

Також ворог атакував безпілотниками Київський район Харкова.

Для ударів по Харківщині росіяни застосували широкий спектр озброєння, зокрема БпЛА типу "Герань-2", "Молнія", FPV-дрони, а також безпілотники невстановленого типу.

Унаслідок обстрілів пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури в Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах. Серед пошкодженого – житлові будинки, автомобілі, господарчі споруди, склади, адмінбудівлі, магазини, кафе, а також сільськогосподарська техніка та елеватор.

Найбільших руйнувань зазнав Богодухівський район, де пошкоджено десятки об’єктів, зокрема житлові будинки, транспорт і складські приміщення.

