25 травня 2026, 11:40

Удар по Павлограду: кількість постраждалих зросла, серед них – дитина

Фото: ОВА
Наразі відомо про пʼятьох постраждалих внаслідок ранкової атаки на Павлоград 25 травня

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

"Вже п'ятеро постраждалих у Павлограді. Серед них – 6-річний хлопчик. Дитина на амбулаторному лікуванні", – йдеться у повідомленні.

Очільник ОВА зазначив, що госпіталізовані троє дорослих. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Нагадаємо, внаслідок удару по Павлограду пошкоджена багатоповерхівка, виникла пожежа.

Дніпропетровська область Павлоград війна обстріли наслідки постраждалі
