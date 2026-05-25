Удар по Павлограду: кількість постраждалих зросла, серед них – дитина
Наразі відомо про пʼятьох постраждалих внаслідок ранкової атаки на Павлоград 25 травня
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
"Вже п'ятеро постраждалих у Павлограді. Серед них – 6-річний хлопчик. Дитина на амбулаторному лікуванні", – йдеться у повідомленні.
Очільник ОВА зазначив, що госпіталізовані троє дорослих. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.
Нагадаємо, внаслідок удару по Павлограду пошкоджена багатоповерхівка, виникла пожежа.
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
Херсонська волонтерка Олена Тарасенко, яка рятувала людей з окупації, отримала тяжкі поранення
25 травня 2026, 15:33Ракетний удар по Дергачах: сталась пожежа, є загиблі
25 травня 2026, 14:55На Волині судять директорів училища за збитки понад 1,4 мільйона на теплоенергії
25 травня 2026, 14:40На Тернопільщині під час відпочинку на ставку загинув 22-річний рибак
25 травня 2026, 14:14У Києві жінка "продавала" чоловікам виїзд за кордон
25 травня 2026, 13:55Ракетний удар по Дніпру: троє поранених, двоє у важкому стані
25 травня 2026, 13:34Масове отруєння після поминок: на Миколаївщині госпіталізували 13 людей
25 травня 2026, 13:24Під виглядом кур'єрів: у Києві двоє чоловіків підпалили BMW столичного бізнесмена
25 травня 2026, 12:52Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
25 травня 2026, 12:35На Львівщині на трасі зіткнулися два кросовери: загинули три людини
25 травня 2026, 12:23
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Всі блоги »