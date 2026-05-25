Росіяни скинули п'ять авіабомб на Краматорськ: пошкоджені багатоповерхівки, є постраждалі
Вранці 25 травня російські війська завдали масованого авіаудару по Краматорську Донецької області, скинувши на місто п’ять керованих авіабомб "ФАБ-250"
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Краматорську міськраду.
Під ударом опинились райони багатоквартирної забудови та цивільна інфраструктура.
За попередніми даними, внаслідок обстрілу поранення отримали троє людей – дві жінки та чоловік.
Пошкоджені 14 багатоквартирних будинків, заклад освіти, а також адміністративні будівлі.
На місцях ударів працюють відповідні служби та комунальні аварійні бригади, які ліквідовують наслідки атаки.
Нагадаємо, вранці 25 травня росіяни вдарили по Павлограду на Дніпропетровщині. Пошкоджена багатоповерхівка, виникла пожежа.
25 травня 2026
